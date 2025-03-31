Чистая прибыль банков упала на 32% по сравнению с началом 2024 года

Остаток депозитов, привлеченных от резидентов, на конец февраля 2025 года составил 19,513 млрд евро, что на 6,9 % больше, чем годом ранее. Из них депозиты в евро составили 18,245 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,268 млрд евро. Депозиты в евро выросли на 6,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а депозиты в иностранной валюте - на 13,1 %.