Чистая прибыль банков упала на 32% по сравнению с началом 2024 года
Латвийские монетарные финансовые учреждения, в основном банки, за первые два месяца этого года заработали 65 млн евро, что на 32,3% меньше, чем в январе и феврале 2024 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.
В феврале прибыль финансовых учреждений составила 28,7 млн евро.
Совокупные активы финансовых учреждений на 28 февраля 2025 года составили 29,8 млрд евро, что на 5,5% или 1,561 млрд евро больше, чем в конце февраля 2024 года, когда активы финансовых учреждений составляли 28,238 млрд евро.
На конец февраля остаток кредитов, выданных резидентам, составлял 14,124 млрд евро, что на 4% больше, чем годом ранее. В евро латвийские финансовые учреждения выдали резидентам 14,028 миллиарда евро, что на 3,9 % больше, чем годом ранее, а остаток кредитов в иностранной валюте составил 95,8 миллиона евро, что на 14,3 % больше.
Остаток депозитов, привлеченных от резидентов, на конец февраля 2025 года составил 19,513 млрд евро, что на 6,9 % больше, чем годом ранее. Из них депозиты в евро составили 18,245 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,268 млрд евро. Депозиты в евро выросли на 6,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а депозиты в иностранной валюте - на 13,1 %.
На конец февраля капитал и резервы латвийских денежных финансовых учреждений составляли 3,739 миллиарда евро, что на 0,1% больше, чем на конец февраля 2024 года.
В 2024 году прибыль денежных финансовых учреждений составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе 96 млн евро за первые два месяца прошлого года.