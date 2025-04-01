Юрист: в Латвии при желании работодатель может избавиться от любого сотрудника
Даже людям без особых потребностей сегодня бывает сложно найти работу, но люди с ограниченными возможностями обычно находят вакансии только при наличии специальных проектов. Кроме того, работодатель, если пожелает, может потом избавиться от человека, создав ему невыносимые условия, заявила адвокат Санта Сурвила в программе «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.
«Думаю, общая связанная с разными экономическими и политическими обстоятельствами ситуация, такова, что работодатель заинтересован найти как можно более дешевую рабочую силу. Что же касается людей с инвалидностью, то, насколько я вижу в своей практике, они в основном находят работу только по проектам. Так как работодатели хотят, чтобы человек был очень энергичным, очень способным, работал с утра до ночи без остановки. Это требует больших сил. Что для людей с инвалидностью может быть большой проблемой», — поделилась Санта Сурвила наблюдениями.
По ее словам, лучший способ быть конкурентоспособным на рынке труда независимо от состояния здоровья — это все время учиться и повышать квалификацию, сообщает LSM+.
При этом, отметила она, для людей, которые стали инвалидами внезапно, в стране практически нет какой-то централизованной организованной помощи для интеграции в рынок труда. «Это только по проектам [субсидированных рабочих мест], когда человек приходит на один год и его держат, потому что работодателю выгодно, что за него платят зарплату. Но как только проект заканчивается, (…) работодатель не заинтересован его оставлять», — сказала С. Сурвила.
Также она констатировала, что люди не очень хорошо осведомлены о своих правах, чем порой пользуются наниматели. «Если очень захотеть, почти любого человека можно выжить — создать ему такие условия, что он все время будет в стрессовой ситуации и сам будет рад оттуда уйти», — поделилась гостья «Открытого разговора».