Юрист: в Латвии при желании работодатель может избавиться от любого сотрудника

«Думаю, общая связанная с разными экономическими и политическими обстоятельствами ситуация, такова, что работодатель заинтересован найти как можно более дешевую рабочую силу. Что же касается людей с инвалидностью, то, насколько я вижу в своей практике, они в основном находят работу только по проектам. Так как работодатели хотят, чтобы человек был очень энергичным, очень способным, работал с утра до ночи без остановки. Это требует больших сил. Что для людей с инвалидностью может быть большой проблемой», — поделилась Санта Сурвила наблюдениями.