В понедельник воздух местами прогреется до +17 градусов

Самый теплый день ожидается в центральной части страны. Облака частично закроют небо, в Курземе погода будет преимущественно пасмурной. Местами пройдут дожди. На побережье ожидается туман. Ветер будет дуть преимущественно с юго-востока, в Курземе - с северо-запада.