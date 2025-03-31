В Латвии
Сегодня 09:02
В понедельник воздух местами прогреется до +17 градусов
В последний день марта температура воздуха в Латвии поднимется до +12...+17 градусов, но во многих местах в Курземе и на побережье Рижского залива будет не теплее +5...+10 градусов, прогнозируют синоптики.
Самый теплый день ожидается в центральной части страны. Облака частично закроют небо, в Курземе погода будет преимущественно пасмурной. Местами пройдут дожди. На побережье ожидается туман. Ветер будет дуть преимущественно с юго-востока, в Курземе - с северо-запада.
В столице будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха поднимется до +15...+17 градусов, у Рижского залива воздух будет значительно прохладнее.