Мнение: в Латвии как было, так и осталось двухобщинное государство
"Как у нас было двухобщинное государство, так оно у нас и сохранилось", – заявил предприниматель и бывший министр внутренних дел Марис Гулбис в программе "Preses klubs" на TV24. По его словам, он сам наблюдал это, когда переехал из Лиепаи в рижский район Пурвциемс.
Марис Гулбис утверждает, что это явление сохраняется и сегодня, особенно среди старшего поколения русскоязычных жителей, которые, по его мнению, все еще воспринимают президента России Владимира Путина как своего лидера. Гулбис выражает сомнение относительно готовности этих людей защищать Латвию, если возникнет необходимость. Он также упоминает, что среди молодого поколения ситуация может быть иной, поскольку молодежь постепенно интегрируется в латвийские общественные и профессиональные структуры, включая системы национальной безопасности.
Бывший министр отметил, что интеграция русскоязычных граждан в Латвии происходит неоднородно. Хотя есть люди, отлично владеющие латышским языком и работающие в структурах безопасности, старшее поколение все еще живет в рамках двухобщинного подхода. Этот раскол он считает важным фактором, влияющим на общественное единство.
Кроме того, Марис Гулбис упомянул пример Швеции, где, по его словам, интеграция иммигрантов не удалась. Он сообщил, что там проживает около 800 тысяч иммигрантов, что создало множество социальных проблем. Как он утверждает, даже полиция и министр внутренних дел страны признают, что не могут справиться с преступными группировками среди иностранцев. В качестве примера он назвал ситуацию в городах Гётеборг и Мальмё, где девушкам после полуночи запрещено находиться на улице из соображений безопасности.