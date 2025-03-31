Мнение: в Латвии как было, так и осталось двухобщинное государство

Кроме того, Марис Гулбис упомянул пример Швеции, где, по его словам, интеграция иммигрантов не удалась. Он сообщил, что там проживает около 800 тысяч иммигрантов, что создало множество социальных проблем. Как он утверждает, даже полиция и министр внутренних дел страны признают, что не могут справиться с преступными группировками среди иностранцев. В качестве примера он назвал ситуацию в городах Гётеборг и Мальмё, где девушкам после полуночи запрещено находиться на улице из соображений безопасности.