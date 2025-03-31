Водителям стоит насторожиться: CSDD увеличит штрафные пункты за нарушения
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) планирует существенно увеличить количество штрафных пунктов — в том числе за превышение скорости, неправильные обгоны и использование телефона за рулем. Таким образом надеются сократить количество тяжелых дорожно-транспортных происшествий в Латвии, сообщают TV3 Ziņas.
«Пришло время принимать более радикальные решения и серьезные изменения, поскольку в нынешней системе есть множество проблем и недочетов. Превышение скорости и неправильные маневры при обгоне — одни из пяти главных причин ДТП в нашей стране», — говорит руководитель департамента квалификации CSDD Юрис Тетерис.
Если сейчас за превышение скорости до 20 км/ч штрафные пункты не начисляются, то в будущем за такое нарушение может быть присужден один пункт. Также дирекция предлагает увеличить количество штрафных пунктов для водителей, которые значительно превышают скорость. Большее наказание предусмотрено и за нарушения правил обгона, и за использование телефона во время вождения.
Проект правил вскоре будет подан в Министерство сообщения, а затем его должно утвердить правительство. Представители CSDD отмечают: если изменения будут утверждены, новая система штрафных пунктов вступит в силу немедленно — без длительного переходного периода.