Водителям стоит насторожиться: CSDD увеличит штрафные пункты за нарушения

Если сейчас за превышение скорости до 20 км/ч штрафные пункты не начисляются, то в будущем за такое нарушение может быть присужден один пункт. Также дирекция предлагает увеличить количество штрафных пунктов для водителей, которые значительно превышают скорость. Большее наказание предусмотрено и за нарушения правил обгона, и за использование телефона во время вождения.