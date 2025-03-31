Rīgā sasnigusi visbiezākā sniega sega - jau 20 centimetri, apgrūtinot gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanos.
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Погода помогла Риге сэкономить почти 5 млн евро - на что они пойдут?
Этой зимой Риге удалось сэкономить 4,6 миллиона евро на содержание улиц, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Как сообщается, эта зима не стала самой сложной для муниципальных служб Риги, так как ранее прогнозировалось 53 снежных дня, однако в итоге улицы этой зимой убирались всего 13 раз, а посыпались 27 раз.
Департамент внешней среды и мобильности информирует, что с декабря по февраль на текущее содержание улиц в зимний сезон было выделено 15 миллионов евро, из которых было израсходовано 10,4 миллиона евро.
Сэкономленные 4,6 миллиона евро планируется вложить в текущие работы по содержанию улиц в летний сезон, такие как поддержание покрытия, ремонт трещин, ямочный ремонт, уход за тротуарами, а также замену бордюров и восстановление верхнего слоя покрытия.