До +18 в начале недели и снег в выходные: капризный старт апреля
Апрель начнется с теплой погоды, но к концу недели станет прохладнее, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прошлая неделя завершилась по-настоящему весенней погодой, и в субботу, 29 марта, на пяти метеостанциях были побиты температурные рекорды для этого дня, а на одной — повторен.
Первая половина новой недели еще сохранится теплой, но к выходным станет прохладнее — во многих местах в темное время суток ожидаются заморозки, а дневные температуры уже не будут превышать отметку в +10 градусов.
В понедельник облачность будет переменной, небольшой дождь возможен лишь ночью в западных районах. При слабом ветре в ночные часы в отдельных регионах образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха в темное время суток составит от +2 до +6 градусов, местами на востоке приблизится к 0. Днем будет тепло — воздух прогреется до +13…+18 градусов, на побережье будет немного прохладнее — от +7 до +12.
В последующие дни погода будет сухой и солнечной. В ночь на вторник и утром в отдельных районах также возможен туман. Ветер будет слабым, но во вторник днем усилится северо-западный и западный ветер. Ночью температура опустится до 0…+4 градусов, днем — +12…+17, на побережье — +6…+10.
В пятницу и выходные дни северо-западный и северный ветер усилится, и в страну поступит более холодная воздушная масса. Небо все чаще будет затягивать облаками, которые принесут осадки — возможен и небольшой снег. Ночью температура опустится ниже 0, а днем не превысит +5 градусов.