До +18 в начале недели и снег в выходные: капризный старт апреля

В понедельник облачность будет переменной, небольшой дождь возможен лишь ночью в западных районах. При слабом ветре в ночные часы в отдельных регионах образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха в темное время суток составит от +2 до +6 градусов, местами на востоке приблизится к 0. Днем будет тепло — воздух прогреется до +13…+18 градусов, на побережье будет немного прохладнее — от +7 до +12.