Борьба за демографию: Марупский край значительно увеличивает пособие по рождению ребенка
Самоуправление Марупе существенно увеличила пособие для новорожденных, что подтверждают изменения в правилах о пособиях жителям без учета их материального положения.
Ранее единовременное пособие при рождении ребенка составляло 200 евро, если один из родителей был зарегистрирован в крае Марупе, или 400 евро, если зарегистрированы оба родителя.
Теперь за новорожденного, если один из родителей зарегистрирован в Марупе, муниципалитет будет выплачивать 500 евро. Если в самоуправлении зарегистрированы оба родителя, размер пособия составит 1000 евро.
За двойню сумма выплаты составит 2500 евро, а за тройню и больше – 10 000 евро.
Также увеличены другие пособия, выплачиваемые без учета материального положения. Например, пособие на медицинское обслуживание увеличено со 150 до 200 евро. Пособие на летний лагерь, ранее составлявшее до 200 евро, теперь увеличено до 300 евро.
Кроме того, пособие на адаптацию жилья для лиц с ограниченной подвижностью выросло с 6000 до 10 000 евро.
Ранее Даугавпилсское самоуправление объявило, что планирует увеличить пособие при рождении ребенка с 500 до 700 евро. В начале года Юрмала увеличила пособие на рождение ребенка до 1000 евро. Это самое больше пособие в Латвии! В Резекне, при условии, что оба родителя там задекларированы, пособие составляет 720 евро. В Вентспилсе — 300. В Лиепае тоже 300, но сумму обещают увеличить.
В Риге — 150 евро. И эта сумма не менялась больше 10 лет.