Борьба за демографию: Марупский край значительно увеличивает пособие по рождению ребенка

Ранее Даугавпилсское самоуправление объявило, что планирует увеличить пособие при рождении ребенка с 500 до 700 евро. В начале года Юрмала увеличила пособие на рождение ребенка до 1000 евро. Это самое больше пособие в Латвии! В Резекне, при условии, что оба родителя там задекларированы, пособие составляет 720 евро. В Вентспилсе — 300. В Лиепае тоже 300, но сумму обещают увеличить.