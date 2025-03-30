Никому не нужны: Rīgas satiksme не удалось продать 10 троллейбусов на аукционе

Ранее сообщалось, что Rīgas satiksme выставила на продажу семь троллейбусов марки Škoda 24TR, выпущенных в 2008 году, и еще три — 2009 года выпуска. Начальная цена лота составляла 96 661,58 евро без учета налога на добавленную стоимость, а шаг аукциона — 500 евро.