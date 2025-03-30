Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 17:45
Никому не нужны: Rīgas satiksme не удалось продать 10 троллейбусов на аукционе
SIA Rīgas satiksme не удалось реализовать десять троллейбусов на прошедшем аукционе.
Поскольку транспортные средства не нашли покупателей, предприятие планирует провести повторную избирательную продажу.
Ранее сообщалось, что Rīgas satiksme выставила на продажу семь троллейбусов марки Škoda 24TR, выпущенных в 2008 году, и еще три — 2009 года выпуска. Начальная цена лота составляла 96 661,58 евро без учета налога на добавленную стоимость, а шаг аукциона — 500 евро.