Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны преследование нацистских преступников подходит к завершению
Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны преследование нацистских военных преступников приближается к завершению, признал глава Федерального управления Германии по расследованию нацистских преступлений.
«Мы по-прежнему находим подозреваемых, но действуем осторожно и достигли последней стадии преследования нацистов», — заявил Томас Вилл в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в воскресенье.
Он отметил, что самому молодому нацистскому преступнику сейчас не менее 97 лет, если в 1945 году ему было 17.
Самый пожилой нацистский преступник, который предстал перед судом, был в возрасте 101 года, добавил Вилл, подчеркнув, что с увеличением возраста подозреваемых для продолжения расследований остается лишь несколько лет. Тем не менее он утверждает, что возможность выявления новых подозреваемых сохраняется. «В каждом концлагере есть списки персонала, в которых значатся имена до сих пор не найденных лиц», — отметил Вилл.
«Если мы их обнаружим, то потенциально можем возбудить десятки дел», — заявил глава бюро по преследованию нацистов.
Между тем газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщает, что в настоящее время осталось лишь одно дело, по которому предъявлены обвинения в нацистских преступлениях. Хотя суд низшей инстанции признал, что состояние здоровья обвиняемого не позволяет ему предстать перед судом, Высший региональный суд Франкфурта отменил это решение и потребовал дополнительной экспертизы. В то же время представитель суда сообщил газете, что окончательного приговора в ближайшее время ожидать не стоит.