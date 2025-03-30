Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны преследование нацистских преступников подходит к завершению

Самый пожилой нацистский преступник, который предстал перед судом, был в возрасте 101 года, добавил Вилл, подчеркнув, что с увеличением возраста подозреваемых для продолжения расследований остается лишь несколько лет. Тем не менее он утверждает, что возможность выявления новых подозреваемых сохраняется. «В каждом концлагере есть списки персонала, в которых значатся имена до сих пор не найденных лиц», — отметил Вилл.