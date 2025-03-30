Министр назвал причину возможного повышения НДС через пару лет
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) для введения базовой пенсии было бы крайней мерой, но если это поможет пенсионерам получить немедленную выгоду более чем в 100 миллионов евро, полностью исключать такую возможность нельзя, заявил в интервью агентству LETA новый министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
Министр подчеркнул, что НДС – это единственный налог, который может сразу обеспечить ощутимую выгоду в размере более 100 миллионов евро. Политик отметил, что "базовая пенсия" будет дополнительной поддержкой Министерства благосостояния (МБ) для пенсионеров за трудовой стаж после 1996 года. Как пояснил Узулниекс, ранее надбавки за стаж распределялись на несколько периодов, но в 2029 году они уравняются для всех пенсионеров. "Это год, когда мы можем начать думать о надбавках за стаж с 1996 по 2029 год", — заявил Рейнис Узулниекс.
Он сообщил, что в МБ рассматриваются различные варианты. Один из них — удвоение или изменение коэффициента суммы до 1996 года. Другой вариант — установление фиксированной суммы за каждый отработанный год после 1996 года.
Политик указал, что соседние страны уже реализовали подобную инициативу. В Эстонии это дополнительные 300 евро для пенсионеров, в Литве — около 200 евро.
По словам Узулниекса, следует учитывать, что в будущем количество трудоспособного населения сократится, а коэффициент замещения доходов уменьшится. Поэтому в Латвии важно внедрить этот механизм, чтобы сбалансировать коэффициент замещения.
Министр согласился, что суммы, рассчитанные для введения текущей базовой пенсии, значительны, поэтому рассматривается постепенное внедрение ("лестница"), при котором в первые годы надбавки будут получать только пенсионеры в возрасте от 80 или 85 лет и старше, в зависимости от финансовых возможностей. Узулниекс подчеркнул, что на внедрение базовой пенсии еще есть время, поскольку это невозможно сделать раньше 2029 года. В то же время важно определить точную сумму, необходимую для этой цели, а также оценить, какие средства можно перераспределить.
Комментируя мнение экспертов о том, что базовая пенсия никак не поможет пенсионерам с небольшим трудовым стажем, Рейнис Узулниекс предложил задуматься, почему у этих людей столь короткий стаж. Крупнейшие организации пенсионеров также поднимали вопрос о том, почему те, кто проработал 20 и более лет, должны страдать из-за граждан, которые, возможно, работали в теневой экономике. "Если трудовой стаж пенсионера не достиг 20 лет, то ему придется обходиться минимальной пенсией и обращаться за социальной помощью", — заявил министр.