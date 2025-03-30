Министр назвал причину возможного повышения НДС через пару лет

Министр подчеркнул, что НДС – это единственный налог, который может сразу обеспечить ощутимую выгоду в размере более 100 миллионов евро. Политик отметил, что "базовая пенсия" будет дополнительной поддержкой Министерства благосостояния (МБ) для пенсионеров за трудовой стаж после 1996 года. Как пояснил Узулниекс, ранее надбавки за стаж распределялись на несколько периодов, но в 2029 году они уравняются для всех пенсионеров. "Это год, когда мы можем начать думать о надбавках за стаж с 1996 по 2029 год", — заявил Рейнис Узулниекс.