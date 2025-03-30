"Вот что я сейчас вижу в Латвии": эксперт пришла к неутешительному выводу о госрасходах на оборону

Она также подчеркнула, что в последнее время в стране появилось много организаций, занимающихся кризисным управлением и формированием устойчивости: «Если посмотреть в прошлое — таких знаний вообще не было, а теперь за полгода все вдруг активно включились, осваивают средства… Желание участвовать — это хорошо, но если мы хотим тратить эти деньги осмысленно и эффективно, должна быть осознанная и скоординированная деятельность, а не хаотичное освоение бюджета. Вот что я сейчас вижу в Латвии», — заявила Струберга.