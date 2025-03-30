"Вот что я сейчас вижу в Латвии": эксперт пришла к неутешительному выводу о госрасходах на оборону
В Латвии нет четкой координации в расходовании средств на нужды обороны и бюджет осваивается хаотично — к такому выводу пришла руководитель Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга в передаче TV24 "Globuss".
«То, что я сейчас наблюдаю в Латвии — с учетом общего состояния тревоги и так называемой готовности что-то делать, — у нас нет никакой координации в том, как мы тратим деньги», — такое мнение выразила руководитель Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга в эфире передачи TV24 «Globuss», комментируя государственные расходы на нужды обороны.
По ее словам, на уровне государства координация присутствует хотя бы минимально, однако между министерствами не всегда существуют четкие механизмы взаимодействия.
«Не видно ясной, общей цели, все больше наблюдается конкуренция за ресурсы, а не совместная работа. То же самое можно увидеть и в других секторах, в том числе в неправительственном, который я тоже представляю», — отметила Струберга.
Она также подчеркнула, что в последнее время в стране появилось много организаций, занимающихся кризисным управлением и формированием устойчивости: «Если посмотреть в прошлое — таких знаний вообще не было, а теперь за полгода все вдруг активно включились, осваивают средства… Желание участвовать — это хорошо, но если мы хотим тратить эти деньги осмысленно и эффективно, должна быть осознанная и скоординированная деятельность, а не хаотичное освоение бюджета. Вот что я сейчас вижу в Латвии», — заявила Струберга.