Почему нужно платить за вывоз мусора, если живешь в квартире только полгода? Отвечает CleanR
Даже если вы полгода не живете в своей квартире и не выбрасываете мусор, за вывоз отходов платить все равно придется — услуга организуется для всего дома, а порядок расчетов определяет управляющий.
В передаче TV24 «Uz līnijas» один из зрителей задал вопрос, который, возможно, волнует многих: «Я живу в Риге, но полгода провожу в деревне. Почему я все равно должен платить за вывоз мусора?»
На этот вопрос ответил председатель правления SIA CleanR Валерий Станкевич. По его словам, подобные ситуации встречаются нередко и жители часто обращаются к поставщику услуг с аналогичными жалобами. Однако, как пояснил Станкевич, порядок начисления платы определяется не самим CleanR, а управляющим домом, который заключает договор с компанией.
«Мы часто сталкиваемся с такими случаями. В подобных ситуациях нужно в первую очередь обращаться к своему домоуправу. То, каким образом собирается оплата с жильцов многоквартирного дома — по числу зарегистрированных лиц, по квартирам или другим способом — оговаривается в договоре с управляющим. Мы, как поставщик услуги, работаем по договору с домоуправом на определенный объем. А как потом распределяется сумма по квартирам — это уже гражданско-правовые отношения между жильцом и управляющим», — пояснил Станкевич.
Это означает, что даже если житель не проживает в своей квартире круглый год и фактически не производит отходов, он все равно может быть обязан платить за вывоз мусора. Ведь услуга организуется для всего дома в целом, а не по индивидуальному потреблению.
Если у вас возникают сомнения в обоснованности начислений, рекомендуется обратиться к управляющему своей недвижимости и уточнить детали договора. В отдельных случаях возможно договориться об индивидуальном решении, но это зависит от условий конкретного управляющего и заключенного с ним договора на вывоз отходов.