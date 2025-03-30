Почему нужно платить за вывоз мусора, если живешь в квартире только полгода? Отвечает CleanR

«Мы часто сталкиваемся с такими случаями. В подобных ситуациях нужно в первую очередь обращаться к своему домоуправу. То, каким образом собирается оплата с жильцов многоквартирного дома — по числу зарегистрированных лиц, по квартирам или другим способом — оговаривается в договоре с управляющим. Мы, как поставщик услуги, работаем по договору с домоуправом на определенный объем. А как потом распределяется сумма по квартирам — это уже гражданско-правовые отношения между жильцом и управляющим», — пояснил Станкевич.