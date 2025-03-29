ФОТО: солнечный день вернул людей на террасы кафе в Старой Риге

Такое тепло не осталось незамеченным — как только солнце выглянуло по-настоящему, рижане и гости столицы массово вышли на улицы. Особенно многолюдно было в Старой Риге, на улице Калькю: террасы кафе быстро заполнились людьми, желающими насладиться обедом или чашкой кофе (или чем покрепе) под открытым небом. Люди улыбались, снимали куртки и с удовольствием проводили время на свежем воздухе.