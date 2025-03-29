ФОТО: солнечный день вернул людей на террасы кафе в Старой Риге
29 марта Латвия порадовала теплой и по-настоящему весенней погодой. В разных регионах страны столбики термометров поднимались до +14, а кое-где воздух прогрелся и до +18 градусов.
Такое тепло не осталось незамеченным — как только солнце выглянуло по-настоящему, рижане и гости столицы массово вышли на улицы. Особенно многолюдно было в Старой Риге, на улице Калькю: террасы кафе быстро заполнились людьми, желающими насладиться обедом или чашкой кофе (или чем покрепе) под открытым небом. Люди улыбались, снимали куртки и с удовольствием проводили время на свежем воздухе.
Однако синоптики предупреждают: радоваться рано. В ближайшие дни ожидаются погодные качели — температура может резко упасть, возможны осадки и ветер. Так что тем, кто успел поймать весеннее настроение сегодня, действительно повезло. Настоящее устойчивое тепло еще впереди.
В воскресенье в Риге в течение дня небо затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. Ветер останется слабым, а температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов.