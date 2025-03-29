Теплому воскресенью предшествует холодная ночь
Теплому и солнечному воскресенью предшествует холодная ночь, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на воскресенье небо с запада постепенно начнет затягиваться облаками, а во второй половине ночи местами в Курземе ожидается небольшой дождь. Ветер останется слабым, температура воздуха понизится до 0…+5 градусов, а в восточных районах термометр опустится до +1…-3 градусов.
В столице предстоящая ночь будет в основном ясной, но к утру облачность начнет увеличиваться. Осадков не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха понизится до +2…+4 градусов.
В светлое время суток небо во многих местах закроют облака, но в восточных районах утро будет в основном солнечным, хотя и там облачность постепенно увеличится. В западной части страны облака временами принесут дождь. Ветер останется слабым, а воздух в большинстве регионов прогреется до +12…+17 градусов, но в Курземе будет прохладнее — всего +6…+11 градусов.
В Риге в течение дня небо затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. Ветер останется слабым, а температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов.