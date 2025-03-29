Теплому воскресенью предшествует холодная ночь

В светлое время суток небо во многих местах закроют облака, но в восточных районах утро будет в основном солнечным, хотя и там облачность постепенно увеличится. В западной части страны облака временами принесут дождь. Ветер останется слабым, а воздух в большинстве регионов прогреется до +12…+17 градусов, но в Курземе будет прохладнее — всего +6…+11 градусов.