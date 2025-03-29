Разведка Германии: уже через 5 лет путинская Россия будет полностью готова к большой войне с НАТО

К 2026 году численность Вооруженных сил РФ должна быть увеличена до 1,5 миллиона солдат. Согласно планам на 2022 год, численность личного состава, вооружений и боевой техники РФ на границе с НАТО должна быть увеличена на 30-50%. Отмечается, что Кремль увеличивает военные расходы головокружительными темпами. К 2025 году они составят около 120 миллиардов евро, что соответствует более чем 6% ВВП. Таким образом, Россия почти вчетверо увеличила свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом.