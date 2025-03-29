Разведка Германии: уже через 5 лет путинская Россия будет полностью готова к большой войне с НАТО
Россия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО. Об этом идет речь в новом докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера, пишет издание BILD.
Из оценки, о которой также сообщают Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR, следует, что Владимир Путин не удовлетворится только Украиной. К концу десятилетия Россия, вероятно, создаст все необходимые условия для того, чтобы иметь возможность вести "широкомасштабную конвенциональную войну".
Литовская спецслужба (VSD) считает, что Россия пока не в состоянии вести широкомасштабную обычную войну против НАТО в среднесрочной перспективе. Однако ограниченные военные действия против одной или нескольких стран НАТО возможны.
Путин якобы планирует проверить, насколько серьезно страны НАТО на самом деле относятся к обязательству оказывать помощь согласно статье 5 Договора о НАТО в чрезвычайных ситуациях, пишет "Европейская правда".
Согласно докладу BND, хотя три четверти российских солдат и техники из приграничных регионов со странами Балтии в настоящее время находятся в Украине, военно-воздушные силы и военно-морской флот находятся в полной боевой готовности. Если война в Украине закончится, российские части будут переброшены обратно в регион.
Несмотря на большие потери и западные санкции, Путин продолжает вооружаться. По данным Бундесвера и BND, военная экономика РФ производит больше, чем необходимо для войны в Украине.
К 2026 году численность Вооруженных сил РФ должна быть увеличена до 1,5 миллиона солдат. Согласно планам на 2022 год, численность личного состава, вооружений и боевой техники РФ на границе с НАТО должна быть увеличена на 30-50%. Отмечается, что Кремль увеличивает военные расходы головокружительными темпами. К 2025 году они составят около 120 миллиардов евро, что соответствует более чем 6% ВВП. Таким образом, Россия почти вчетверо увеличила свой военный бюджет по сравнению с 2021 годом.