Останутся ли контролеры Pasažieru vilciens без работы после установки билетных регистраторов?

В PV пояснили, что для проверки купленных билетов в новых электропоездах контроль выполняют контролеры. Кроме того, в их обязанности входит ряд других задач, включая продажу билетов, регистрацию билетов в случае технических неисправностей регистраторов, а также консультирование пассажиров по расписанию движения поездов, тарифам на билеты и другим вопросам.