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В Латвии
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Останутся ли контролеры Pasažieru vilciens без работы после установки билетных регистраторов?
В дизельных поездах в настоящее время не планируется вводить билетные регистраторы, сообщили представители Pasažieru vilciens (PV). В то же время все новые электропоезда чешской компании Škoda Vagonka ими оснащены.
В PV пояснили, что для проверки купленных билетов в новых электропоездах контроль выполняют контролеры. Кроме того, в их обязанности входит ряд других задач, включая продажу билетов, регистрацию билетов в случае технических неисправностей регистраторов, а также консультирование пассажиров по расписанию движения поездов, тарифам на билеты и другим вопросам.
Также контролеры оказывают помощь в чрезвычайных ситуациях, например, если пассажиру требуется медицинская помощь или поддержка для лиц с ограниченной подвижностью.
Таким образом, в PV отметили, что сокращение количества контролеров не планируется, так как регистрация билетов — это лишь одна из их обязанностей.