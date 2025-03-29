Торговый центр Tallina в Риге ищет нового владельца: цена - почти 3 млн евро

Согласно данным Земельной книги, земельный участок под торговым центром площадью 5984 кв. метра и само здание принадлежат SIA Tallinn, которое приобрело его в 1993 году на условиях аренды с правом выкупа. Площадь рынка в 2040 кв. метров компания Tallinn приобрела в 2005 году.