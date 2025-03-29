Торговый центр Tallina в Риге ищет нового владельца: цена - почти 3 млн евро
Торговый центр Tallina на улице Бривибас в Риге выставлен на продажу за 2,95 миллиона евро, свидетельствует информация на сайте агентства недвижимости Latvia Sotheby’s International Realty.
Объект состоит из земельного участка площадью 8024 кв. метра, в том числе 2040 кв. метров занимает территория рынка Juglas tirgus, а также торгового здания площадью 5422 кв. метра.
Как указывает Latvia Sotheby’s International Realty, большая часть помещений сдана в аренду, что обеспечивает стабильный доход от арендной платы.
Согласно данным Земельной книги, земельный участок под торговым центром площадью 5984 кв. метра и само здание принадлежат SIA Tallinn, которое приобрело его в 1993 году на условиях аренды с правом выкупа. Площадь рынка в 2040 кв. метров компания Tallinn приобрела в 2005 году.
Согласно данным портала Firmas.lv, компания Tallinn в 2023 году показала оборот в 321 976 евро и получила прибыль в 20 544 евро. Предприятие зарегистрировано в 1992 году, его уставной капитал составляет 207 200 евро. Косвенным владельцем компании является Олаф Беркис, который также косвенно владеет издательским домом AS Latvijas mediji.