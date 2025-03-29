Уже сегодня жители Латвии смогут увидеть частичное солнечное затмение

Затмение в Риге начнется в 12:52, а максимальная фаза, при которой будет закрыто 22% солнечного диаметра, наступит в 13:35. В столице затмение завершится в 14:18. В других местах Латвии время явления и максимальная фаза немного отличаются – они изменяются в направлении с юго-востока на северо-запад. В Краславе максимальная фаза составит 17%, а в Вентспилсе – 25%.