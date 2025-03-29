Уже сегодня жители Латвии смогут увидеть частичное солнечное затмение
Сегодня в середине дня по всей Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, сообщили в Латвийском астрономическом обществе. Это можно считать небольшим затмением, так как в максимальный момент будет закрыта пятая часть солнечного диска.
Затмение в Риге начнется в 12:52, а максимальная фаза, при которой будет закрыто 22% солнечного диаметра, наступит в 13:35. В столице затмение завершится в 14:18. В других местах Латвии время явления и максимальная фаза немного отличаются – они изменяются в направлении с юго-востока на северо-запад. В Краславе максимальная фаза составит 17%, а в Вентспилсе – 25%.
Частичные солнечные затмения в Латвии наблюдаются каждые 2–6 лет. Предыдущее затмение произошло 10 июня 2021 года, а 25 октября 2022 года наблюдать затмение было невозможно из-за плохих погодных условий. Следующее частичное затмение в Латвии ожидается 12 августа 2026 года, когда в Испании и северной части Атлантического океана произойдет полное солнечное затмение.
Полные солнечные затмения для конкретной географической точки встречаются крайне редко. В Латвии оно наблюдалось последний раз в 1954 году, а следующее произойдет только в 2142 году.
Также интересны кольцеобразные затмения — ближайшее в Латвии произойдет 21 июня 2039 года.
Солнечное затмение случается, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце. При полном затмении на несколько минут наступает темнота, а при частичном Солнце выглядит как круг с вырезом.
Публичное наблюдение солнечного затмения 29 марта запланировано в Риге у Дома науки Латвийского университета (ул. Елгавас, 3). Латвийское астрономическое общество также приглашает наблюдать затмение индивидуально и делиться своими впечатлениями в социальных сетях с хэштегом #saulesaptumsums.