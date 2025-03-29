Должен ли неизлечимо больной человек знать, сколько ему осталось жить? Комментарий латвийского специалиста
Говорить или не говорить смертельно больному пациенту о предполагаемой продолжительности его жизни? Глава благотворительной организацией Hospiss LV Илзе Зосуле считает, что пациент должен знать правду, какой бы горькой она ни была. Но донести ее надо максимально деликатно.
«В нашей стране юридически установлено, что у врачей нет права скрывать от пациента его диагноз. Но вопрос о прогнозируемой продолжительности жизни не такой простой. Там есть и юридические, и медицинские, и этические моменты. Иногда родственники просят не говорить больному всю правду. Человек возвращается из больницы домой, думает, что ему стало лучше, начинает планировать свою дальнейшую жизнь. При этом все вокруг знают правду — все, кроме него. Это несправедливо», — говорит Илзе Зосуле.
Западная практика такова: врачи говорят пациенту: «У нас есть информация о вашем диагнозе и о прогнозируемом исходе. Хотите ли вы эту информацию узнать?». Если человек не готов к подобному разговору, ему дают время на раздумья. При его разговоре с врачом может присутствовать кто-то из его близких, психотерапевт. Сама информация доносится до него во всем объеме, но максимально деликатно, с уважением, сообщает LSM+.
Возможно ли такое в Латвии? «Да, думаю, вполне возможно. Специалисты у нас есть. Вопрос в том, чтобы обучить их подобным разговорам. Но не говорить вообще ничего нельзя. Утаивая информацию или обманывая человека, мы тем самым выражаем ему свое неуважение», — убеждена Зосуле.
В этой проблеме, кроме этического аспекта, есть и медицинский. «У пациента есть право знать свой диагноз, и он, по возможности, должен участвовать в процессе своего лечения. Хотя бы морганием глаз он должен дать согласие на какие-то медицинские действия. Если же информация от него скрывается, то он в этом лечении участвовать не может», — отмечает гостья «Домской площали».
Зосуле считает, что установка не говорить пациенту всей правды — это издержки советского периода в медицине: «Есть ошибочное мнение, что незнание помогает пациенту. Сейчас хосписных больных фактически списывают со счетов и все решают за них. Но человек должен иметь право голоса до самого последнего момента».