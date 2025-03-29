Должен ли неизлечимо больной человек знать, сколько ему осталось жить? Комментарий латвийского специалиста

«В нашей стране юридически установлено, что у врачей нет права скрывать от пациента его диагноз. Но вопрос о прогнозируемой продолжительности жизни не такой простой. Там есть и юридические, и медицинские, и этические моменты. Иногда родственники просят не говорить больному всю правду. Человек возвращается из больницы домой, думает, что ему стало лучше, начинает планировать свою дальнейшую жизнь. При этом все вокруг знают правду — все, кроме него. Это несправедливо», — говорит Илзе Зосуле.