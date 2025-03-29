Экономист: зарплаты больше не вырастут на 10% - нужны чудеса
Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш в передаче TV24 «Dienas personība» представил свой прогноз по росту заработной платы в 2025 году, указав, что в этом году увеличение зарплат, скорее всего, будет меньше, чем в прошлом.
«Рост зарплат в этом году должен быть скромнее. Должно произойти что-то действительно удивительное, чтобы зарплаты снова выросли примерно на 10%, как в прошлом году», — подчеркнул Петерис Страутиньш.
По его прогнозам, в этом году рост заработной платы составит примерно 7%, и это соответствует ожиданиям большинства экономистов. «Но до сих пор часто бывало так, что рост зарплат из года в год превышал прогнозы», — отметил он.
Экономист также подчеркнул, что даже если прогнозы сбудутся, реальный рост зарплат с учетом инфляции будет меньше, чем в 2024 году. Он пояснил, что в прошлом году, несмотря на сокращение ВВП, реальные зарплаты выросли на 8%, что означает, что для большинства экономически активных людей год был неплохим. «В прошлом году реальный ВВП снизился, но при этом реальные зарплаты резко выросли примерно на 8%. То есть большинство экономически активных людей являются наемными работниками», — добавил он.
Страутиньш также отметил, что покупательская способность в 2024 году практически вернулась к уровню 2021 года, что говорит о восстановлении после трех лет стагнации: «Три года реальные зарплаты стагнировали. В 2024 году покупательская способность была практически такой же, как в 2021-м», — сказал он.
В целом, несмотря на годы стагнации, за период с 2014 по 2024 год реальные зарплаты выросли на 50%, что, по словам Страутиньша, «совершенно точно нельзя назвать плохим периодом с точки зрения покупательской способности».