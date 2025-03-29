Экономист: зарплаты больше не вырастут на 10% - нужны чудеса

Экономист также подчеркнул, что даже если прогнозы сбудутся, реальный рост зарплат с учетом инфляции будет меньше, чем в 2024 году. Он пояснил, что в прошлом году, несмотря на сокращение ВВП, реальные зарплаты выросли на 8%, что означает, что для большинства экономически активных людей год был неплохим. «В прошлом году реальный ВВП снизился, но при этом реальные зарплаты резко выросли примерно на 8%. То есть большинство экономически активных людей являются наемными работниками», — добавил он.