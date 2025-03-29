Бескультурье отмены: в России из фильма 2016 года удалили изображение Аллы Пугачевой
Российское телевидение прибегло к цензуре в отношении певицы Аллы Пугачевой, живущей в эмиграции, размыв ее изображение в показанном фильме. В сцене, где демонстрируется календарь с фотографией Пугачевой, видно только пятно.
Лицо российской певицы Пугачевой «подверглось цензуре» в фильме «Ледокол», который транслировал телеканал «Дом кино». Алла Пугачева не снималась в этой картине, однако там в одной из сцен на стене висит календарь с ее лицом, снятым крупным планом. Вместо лица певицы телезрители увидели лишь заблюренную область.
По информации издания «Голос», таким образом руководство телеканала решило «не портить настроение зрителям образом Аллы Пугачевой».
Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол»— Ateo Breaking (@AteoBreaking) March 27, 2025
Телеканал «Дом кино» заблюрил фотографию Аллы Пугачевой на календаре в фильме. pic.twitter.com/EADw5otm6N
«Ледокол» вышел в прокат в 2016 году, и тогда лицо певицы, конечно, не было скрыто.
Это не первый случай, когда этот телеканал цензурирует фильмы, чтобы зрители не видели неугодных режиму людей. В культовом фильме «Брат 2» был закрашен постер группы ДДТ, поскольку лидер группы Юрий Шевчук осудил вторжение России в Украину.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в прошлом году из титров сказки "Летучий корабль" вырезали имя Данилы Козловского.