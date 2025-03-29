Бескультурье отмены: в России из фильма 2016 года удалили изображение Аллы Пугачевой
фото: Скриншот видео
В сцене, где раньше был виден календарь с фотографией Пугачевой, теперь осталось только размытое пятно.
Реально & Невероятно

Бескультурье отмены: в России из фильма 2016 года удалили изображение Аллы Пугачевой

Отдел новостей

Otkrito.lv

Российское телевидение прибегло к цензуре в отношении певицы Аллы Пугачевой, живущей в эмиграции, размыв ее изображение в показанном фильме. В сцене, где демонстрируется календарь с фотографией Пугачевой, видно только пятно.

Лицо российской певицы Пугачевой «подверглось цензуре» в фильме «Ледокол», который транслировал телеканал «Дом кино». Алла Пугачева не снималась в этой картине, однако там в одной из сцен на стене висит календарь с ее лицом, снятым крупным планом. Вместо лица певицы телезрители увидели лишь заблюренную область. 

По информации издания «Голос», таким образом руководство телеканала решило «не портить настроение зрителям образом Аллы Пугачевой».

«Ледокол» вышел в прокат в 2016 году, и тогда лицо певицы, конечно, не было скрыто.

Это не первый случай, когда этот телеканал цензурирует фильмы, чтобы зрители не видели неугодных режиму людей. В культовом фильме «Брат 2» был закрашен постер группы ДДТ, поскольку лидер группы Юрий Шевчук осудил вторжение России в Украину. 

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