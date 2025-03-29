Бескультурье отмены: в России из фильма 2016 года удалили изображение Аллы Пугачевой

Лицо российской певицы Пугачевой «подверглось цензуре» в фильме «Ледокол», который транслировал телеканал «Дом кино». Алла Пугачева не снималась в этой картине, однако там в одной из сцен на стене висит календарь с ее лицом, снятым крупным планом. Вместо лица певицы телезрители увидели лишь заблюренную область.