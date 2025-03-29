ВИДЕО: в Вецаки заблудился детеныш тюленя - его нашли примерно в километре от моря

Детеныши серых тюленей, рожденные на островках Балтийского моря, к середине марта уже подрастают и нередко выходят в море в одиночку, поэтому их можно встретить и на латвийском побережье. Специалисты предупреждают, что жителям запрещено самостоятельно спасать найденных на пляже тюленей, так как это может угрожать здоровью как самого животного, так и человека.