ВИДЕО: в Вецаки заблудился детеныш тюленя - его нашли примерно в километре от моря
В Риге, в районе Вецаки, примерно в одном километре от моря, в лесу, был найден детеныш тюленя, сообщили в Рижской муниципальной полиции (RPP).
В среду утром RPP получила информацию о тюлененке, который выполз на проезжую часть в Вецаки. Прибыв на место происшествия, правоохранители встретили местного жителя, который указал на небольшого тюленя. Животное продолжило свой путь и уже оказалось в лесу, примерно в 900 метрах от моря.
О случившемся полицейские сообщили в приют для животных Ulubele. Представители приюта вскоре прибыли на место, и совместными усилиями тюлененок был доставлен обратно на пляж и выпущен в море, чтобы вернуться в свою естественную среду обитания.
Детеныши серых тюленей, рожденные на островках Балтийского моря, к середине марта уже подрастают и нередко выходят в море в одиночку, поэтому их можно встретить и на латвийском побережье. Специалисты предупреждают, что жителям запрещено самостоятельно спасать найденных на пляже тюленей, так как это может угрожать здоровью как самого животного, так и человека.