В субботу ожидается более солнечная погода - воздух местами прогреется до +17 градусов

Ожидается небольшая и переменная облачность, ночью в Курземе небо прояснится. Осадков не будет. Ветер - южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +11...+17 градусов.