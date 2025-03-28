Неужели это в Латвии? Эдмунд заснял невероятно красивый вид у озера Буртниеку

Сегодня озеро Буртниеку значительно меньше, чем было в древности. После окончания ледникового периода древний бассейн Буртниеку был в четыре-пять раз больше нынешнего. Многообразие происхождения озера описано также в латышской фольклорной и мифологической традиции.