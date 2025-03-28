Невероятно красивый вид у озера Буртниеку (март 2025)
В Латвии
Сегодня 17:11
Неужели это в Латвии? Эдмунд заснял невероятно красивый вид у озера Буртниеку
Неужели это Латвия? Такой вопрос невольно возникает при взгляде на фотографии Эдмунда Митениекса, сделанные у озера Буртниеку, и опубликованные на портале Jauns.lv.
Романтичный пейзаж в сиренево-фиолетовых тонах был запечатлен в ночь с 26 на 27 марта у озера Буртниеку. Снимки получили множество положительных отзывов от пользователей соцсети Facebook.
Озеро Буртниеку — четвертое по величине озеро Латвии. Оно расположено на Буртниекской равнине Северовидземской низменности. Озеро образовалось в результате движения ледников в последнем ледниковом периоде в Северной Европе — ледники двигались с северо-запада на юго-восток.
Сегодня озеро Буртниеку значительно меньше, чем было в древности. После окончания ледникового периода древний бассейн Буртниеку был в четыре-пять раз больше нынешнего. Многообразие происхождения озера описано также в латышской фольклорной и мифологической традиции.