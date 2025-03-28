18-летняя девушка, поселившаяся в рабочем туалете, стала звездой социальных сетей
фото: Скриншот видео
Янг готовит еду прямо в туалете.
Реально & Невероятно

18-летняя девушка, поселившаяся в рабочем туалете, стала звездой социальных сетей

Отдел новостей

Otkrito.lv

18-летняя китаянка не смогла найти доступное арендное жилье и решилась на радикальный шаг, переехав в туалет на своем рабочем месте. Хотя многих сбивает с толку такой образ жизни, она не может пожаловаться на недостаток внимания в социальных сетях.

Молодая женщина, на которую в социальной сети Douyin подписались 16 тысяч пользователей, подробно документирует свою жизнь. Она оборудовала уборную под полноценное жилье: установила раскладную кровать, вешалку для одежды и даже предусмотрела место для приготовления пищи.

фото: Скриншот видео
Янг готовится ко сну.
Янг готовится ко сну.

Жизненное пространство в помещении организовано максимально функционально. Китаянка использует портативную плиту для приготовления пищи, хранит ингредиенты в специальных мешочках, а белье стирает на крыше здания. Ежедневно перед началом работы хозяйка убирает все личные вещи, чтобы помещение могли использовать другие сотрудники заведения и клиенты.

фото: Скриншот видео
Янг сушит белье на крыше с видом на небоскребы города.
Янг сушит белье на крыше с видом на небоскребы города.

Руководитель мебельного магазина согласился сдавать своей подчиненной помещение за минимальную плату, покрывающую только коммунальные расходы. Сама девушка говорит, что чувствует себя в туалете в безопасности, но на ночь блокирует вход раскладной кроватью.

Видео о ее жизни быстро становятся вирусными. Клиенты магазина, по ее словам, почти не интересуются таким необычным бытом. Сам работодатель шутит, что сотрудница "слишком экономная".

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