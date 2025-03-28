18-летняя девушка, поселившаяся в рабочем туалете, стала звездой социальных сетей

Молодая женщина, на которую в социальной сети Douyin подписались 16 тысяч пользователей, подробно документирует свою жизнь. Она оборудовала уборную под полноценное жилье: установила раскладную кровать, вешалку для одежды и даже предусмотрела место для приготовления пищи.