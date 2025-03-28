Посол Латвии: поддержка США НАТО как главного форума безопасности не изменилась

На вопрос о том, действительно ли российский лидер Владимир Путин обводит вокруг пальца новую администрацию США, Риекстиньш ответил, что "Путин сделал так много в предыдущие годы, что уровень доверия к нему крайне низок". Президент США Дональд Трамп пытается выполнить свои предвыборные обещания, одним из которых является прекращение войны на Украине. "Мы видим, что Украина неоднократно соглашалась на различные инициативы, но видим отговорки со стороны России. Судя по тому, что Россия демонстрирует, весьма сомнительно, что она хочет настоящего мира", - сказал Риекстиньш, напомнив, что Россия настаивает на различных условиях.