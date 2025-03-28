В Цесисе гражданка Украины на машине въехала в пруд - полицейские самоотверженно кинулись ей на помощь
В Цесисе произошел необычный и одновременно опасный случай — гражданка Украины, управляя автомобилем, неосторожно маневрируя задним ходом, въехала в пруд.
К счастью, рядом находились сотрудники муниципальной полиции Цесиса, которые, заметив произошедшее, незамедлительно бросились на помощь женщине и спасли ее жизнь. Как рассказал свидетель Эйнарс в передаче TV3 "Degpunktā", все произошло очень быстро: "Полицейские были совсем рядом, сразу подбежали, вызвали скорую помощь и пожарных. Все закончилось хорошо".
После инцидента выяснилось, что за рулем находилась 33-летняя гражданка Украины, которая не была в состоянии алкогольного опьянения. Она ехала по улице Райня, затем решила повернуть на улицу Дарзциема. Однако такой маневр там запрещен. Возможно, женщина растерялась, так как прямо перед ней находился полицейский автомобиль. Она включила задний ход и въехала в пруд, который был позади.
Начальник муниципальной полиции Цесисского края Гунтар Норбутс рассказал, что спасательная операция была непростой. По его словам: "Полицейские, увидев машину в воде, сразу бросились в пруд. Там было много ила, но они обошли с другой стороны, взяли доски с стройплощадки и, передвигаясь по ним, подтянули автомобиль ближе к берегу, чтобы помочь женщине выбраться".
За этот самоотверженный и смелый поступок Цесисский край выразил благодарность обоим спасателям – Гунтарсу Ирбе и Эдгару Шпацу, отметив их героизм.