В Цесисе гражданка Украины на машине въехала в пруд - полицейские самоотверженно кинулись ей на помощь

После инцидента выяснилось, что за рулем находилась 33-летняя гражданка Украины, которая не была в состоянии алкогольного опьянения. Она ехала по улице Райня, затем решила повернуть на улицу Дарзциема. Однако такой маневр там запрещен. Возможно, женщина растерялась, так как прямо перед ней находился полицейский автомобиль. Она включила задний ход и въехала в пруд, который был позади.