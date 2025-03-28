Дети - дорогое удовольствие: тенденция по всей Европе удручает

О причинах снижения рождаемости много говорят, и этой проблеме посвящено множество исследований. До сих пор краткое описание тенденции сводилось к тому, что молодые люди в развитых странах все позже решают заводить детей и ограничиваются одним-двумя отпрысками, поскольку содержать большую семью крайне сложно с экономической точки зрения. Эти данные ясно показывают, в каком направлении движется западное общество. А именно, неуклонное снижение числа детей. Но теперь в уравнение вошел еще один фактор. Несколько опросов общественного мнения, проведенных в последние годы, показывают, что молодое поколение взрослых вообще больше не хочет обременять себя воспитанием детей.