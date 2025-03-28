Четвертая часть жителей не видит никакой пользы от ЕС для Латвии
Более половины или 59% жителей Латвии считают, что действия Европейского союза (ЕС) влияют на их повседневную жизнь, 39% с этим не согласны, свидетельствуют данные зимнего опроса Eurobarometer.
Данные зимнего опроса сведены в четыре блока: роль ЕС и глобальные вызовы, ключевые приоритеты и ценности граждан, восприятие Европейского парламента (ЕП), ЕС и членства в ЕС, информация о ЕС и ЕП.
В Латвии 67% респондентов считают, что членство в ЕС принесло стране пользу, а 26 % не видят никакой пользы от ЕС для Латвии.
Отвечая на вопрос о том, каковы основные причины, по которым люди считают, что членство в ЕС принесло Латвии пользу, респонденты отметили, что ЕС способствует сохранению мира и укреплению обороны. Они считают, что ЕС предоставляет больше возможностей для трудоустройства, а членство в ЕС улучшает сотрудничество Латвии с другими членами блока.
Менее половины, или 42%, жителей Латвии имеют положительные ассоциации с образом ЕС. Еще 42% имеют нейтральные ассоциации, а 15% - негативные ассоциации. У 56% респондентов образ ЕП вызывает нейтральные ассоциации, у 25% - положительные, а у 14% латвийцев - отрицательные ассоциации. На вопрос о том, хотели бы они, чтобы ЕП играл более заметную роль, 57% респондентов ответили утвердительно, а 25% считают наоборот. 8% респондентов отметили, что хотели бы, чтобы роль ЕП осталась неизменной.
В опросе, который проводился в Латвии с 9 по 29 января, приняли участие 1005 человек в возрасте от 15 лет и старше, а в целом по ЕС - 26 354 гражданина Европы.