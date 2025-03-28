Четвертая часть жителей не видит никакой пользы от ЕС для Латвии

Менее половины, или 42%, жителей Латвии имеют положительные ассоциации с образом ЕС. Еще 42% имеют нейтральные ассоциации, а 15% - негативные ассоциации. У 56% респондентов образ ЕП вызывает нейтральные ассоциации, у 25% - положительные, а у 14% латвийцев - отрицательные ассоциации. На вопрос о том, хотели бы они, чтобы ЕП играл более заметную роль, 57% респондентов ответили утвердительно, а 25% считают наоборот. 8% респондентов отметили, что хотели бы, чтобы роль ЕП осталась неизменной.