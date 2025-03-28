Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В пятницу потеплеет до +13 градусов
В пятницу воздух в Латвии прогреется до +9...+13 градусов, но местами на побережье и в восточных районах будет не теплее +6...+8 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо в основном закроют облака, в Курземе день будет немного солнечнее. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга, юго-запада, в Курземе порывами до 14 метров в секунду.
В Риге осадков не ожидается, облачность уменьшится к вечеру. Температура воздуха поднимется до +12...+13 градусов.