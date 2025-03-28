Еще один ребенок заболел опасной кишечной инфекцией, число контактных лиц достигло 212-и
Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), число контактных лиц, выявленных в ходе эпидемиологического расследования вспышки инфекции, вызванной опасной кишечной палочкой, достигло 212-и. Заболел еще один ребенок.
В настоящее время эпидемиологи продолжают работу по установлению всех контактных лиц. Как подтвердили в SPKC, на сегодняшний день получены уведомления о 22 случаях инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой E.coli — заразились 18 детей и двое взрослых.
По данным на среду, все, за исключением двух детей и одного взрослого, проходят лечение в больницах. Информация о количестве госпитализированных в Детскую клиническую университетскую больницу пока отсутствует.
Случаи заболевания зарегистрированы в Риге, а также в Цесисском, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.
Как уже сообщалось, до среды было известно о 15 заболевших детях. Один ребенок продолжает находиться в отделении интенсивной терапии, остальные 14 — в других отделениях стационара. Состояние всех пациентов остается стабильным.
Во все дошкольные учреждения, где были зафиксированы случаи заболевания, SPKC направил рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий и дальнейшему мониторингу здоровья детей.