ФОТО: еще 27 раненых украинских солдат поступили в Восточную больницу

Как отметили представители украинского правительства, одной из главных задач на данный момент является оказание медицинской помощи населению страны, поскольку даже в военное время люди страдают от инсультов, инфарктов и других заболеваний. Ситуации, когда в конкретную больницу одновременно доставляются и раненые солдаты, нуждающиеся в немедленной помощи, являются серьезной проблемой для руководства и врачей. Еще одной проблемой является психологическая поддержка не только солдат, но и гражданских лиц, как взрослых, так и детей, переживших войну.