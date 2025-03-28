Европейцам предлагают подготовить 72-часовой антикризисный комплект в ответ на растущие угрозы
Каждый европеец должен иметь "сумку на 72 часа", чтобы пережить кризисные ситуации. Это одна из рекомендаций, включенных в стратегию готовности, представленную Европейской комиссией (ЕК) в среду.
В документе предусмотрено 30 различных мер, призванных сделать Европу и ее жителей более подготовленными к различным кризисным ситуациям. Не все представленные механизмы новы. Еврокомиссия пытается добиться их интеграции. Например, семьям, проживающим в зонах затопления, необходимо знать, что делать в случае повышения уровня воды. Системы раннего оповещения могут предотвратить потерю драгоценного времени в регионах, пострадавших от лесных пожаров, сообщает LSM+.
Но наибольший интерес СМИ, конечно, вызвал 72-часовой план готовности, а именно призыв к населению обеспечить себя необходимыми запасами как минимум на 72 часа в случае чрезвычайных ситуаций. Речь идет о подготовке запасов еды, лекарств и воды. Данные ЕК показывают, что у 50% европейцев через 3 дня закончилась бы еда. Такое требование действует не во всех странах, но в некоторых, например в Германии — речь идет о запасе на 10 дней. В то же время еврокомиссар признала, что сама она не готова к такому сценарию.
Предложения Еврокомиссии во многом основаны на докладе бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё. Они предусматривают разработку минимальных критериев готовности, например, для больниц, школ, транспорта и телекоммуникаций. В документе также упоминаются регулярные общеевропейские учения по обеспечению готовности, в которых принимают участие вооруженные силы, гражданская оборона, полиция, службы безопасности, работники здравоохранения и пожарные.