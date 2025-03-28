Европейцам предлагают подготовить 72-часовой антикризисный комплект в ответ на растущие угрозы

Но наибольший интерес СМИ, конечно, вызвал 72-часовой план готовности, а именно призыв к населению обеспечить себя необходимыми запасами как минимум на 72 часа в случае чрезвычайных ситуаций. Речь идет о подготовке запасов еды, лекарств и воды. Данные ЕК показывают, что у 50% европейцев через 3 дня закончилась бы еда. Такое требование действует не во всех странах, но в некоторых, например в Германии — речь идет о запасе на 10 дней. В то же время еврокомиссар признала, что сама она не готова к такому сценарию.