"Можем помочь с автобусами до Риги": Даугавпилс не захотел размещать беженцев на своей территории

Для правящих проблемы - это там, где-то далеко, а у них там хорошо и «денег много, как никогда» и в очередной раз - «Ой, беженцы!», «Ай, много!», «Ой-ой-ой а что мы с ними делать будем?!» И к кому все эти вопросы? Опять к Латгалии!!! То есть как экономически поддержать регион и в этом месте построить оздоровительный комплекс/пансионат или все те же деньги выделить на восстановление «Межциемса», так «нелюбимая падчерица», а как кризис с беженцами решить - так деньги появляются. Главное, чтобы до Риги не дошли!"