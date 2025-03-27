"Можем помочь с автобусами до Риги": Даугавпилс не захотел размещать беженцев на своей территории
В середине марта на заседании Комиссии по городскому строительству и окружающей среде Даугавпилса было рассмотрено предложение Министерства внутренних дел о создании в заброшенных зданиях бывшего Межциемского ремесленного училища Центра для беженцев. В итоге было принято решение отказать.
Председатель самоуправления Андрей Элксниньш в соцсетях написал: "Предложения от МВД о расселении беженцев в нашем городе мы получили не в первый раз. Ранее, в 2021 году, уже была попытка навязать городу обязанность расселять беженцев в помещениях/квартирах принадлежащих городу. Как и тогда - могу предложить лишь посильную помощь автобусами местного автопарка добраться - до Риги!
Для правящих проблемы - это там, где-то далеко, а у них там хорошо и «денег много, как никогда» и в очередной раз - «Ой, беженцы!», «Ай, много!», «Ой-ой-ой а что мы с ними делать будем?!» И к кому все эти вопросы? Опять к Латгалии!!! То есть как экономически поддержать регион и в этом месте построить оздоровительный комплекс/пансионат или все те же деньги выделить на восстановление «Межциемса», так «нелюбимая падчерица», а как кризис с беженцами решить - так деньги появляются. Главное, чтобы до Риги не дошли!"
По мнению мэра, заброшенные здания, расположенные на данной, принадлежащей государству территории, необходимо сносить, а территорию облагородить.