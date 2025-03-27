В Риге ищут людей для съемок в фильме с Джудом Лоу - может, это ваш шанс!
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Риге ищут людей для съемок в фильме с Джудом Лоу - может, это ваш шанс!

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как известно, в Риге сейчас проходят съемки фильма французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник". Главную роль — Владимира Путина — играет голливудский актер Джуд Лоу. В данный момент киношники ищут статистов для съемок одной из сцен.

Ранее Otkrito.lv уже сообщал, что фильм "Кремлевский волшебник" основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи. Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано), прототипом которого является Владислав Сурков, становится советником будущего президента России. В картине также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж. 

Ранее уже публиковались снимки загримированного под Путина Джуда Лоу.

В данный момент ведущая съемки фирма Forma Pro Films поместила в соцсетях объявление о наборе статистов для съемок одной из сцен. Возможно, речь идет о сцене, в которой Владимир Путин дает интервью американскому тележурналисту Ларри Кингу - это произошло в 2000 году, вскоре после трагедии с подлодкой "Курск". Именно поэтому в объявлении указано, что люди нужны на позиции телевизионной команды - гафферы, операторы, реквизиторы и так далее, с реальным опытом и навыками. Также указано, что съемки пройдут 2 апреля.

фото: скриншот

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