В Риге ищут людей для съемок в фильме с Джудом Лоу - может, это ваш шанс!

В данный момент ведущая съемки фирма Forma Pro Films поместила в соцсетях объявление о наборе статистов для съемок одной из сцен. Возможно, речь идет о сцене, в которой Владимир Путин дает интервью американскому тележурналисту Ларри Кингу - это произошло в 2000 году, вскоре после трагедии с подлодкой "Курск". Именно поэтому в объявлении указано, что люди нужны на позиции телевизионной команды - гафферы, операторы, реквизиторы и так далее, с реальным опытом и навыками. Также указано, что съемки пройдут 2 апреля.