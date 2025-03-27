В Риге ищут людей для съемок в фильме с Джудом Лоу - может, это ваш шанс!
Как известно, в Риге сейчас проходят съемки фильма французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник". Главную роль — Владимира Путина — играет голливудский актер Джуд Лоу. В данный момент киношники ищут статистов для съемок одной из сцен.
Ранее Otkrito.lv уже сообщал, что фильм "Кремлевский волшебник" основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи. Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано), прототипом которого является Владислав Сурков, становится советником будущего президента России. В картине также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.
Ранее уже публиковались снимки загримированного под Путина Джуда Лоу.
‼️🚨🇷🇺 First look at Jude Law as ‘President Vladimir Putin’ in The Wizard of the Kremlin.— Orthodox Canonist (@WWNHost) March 25, 2025
Hopefully it won’t be Russophobic propaganda, and will accurately depict the ‘Talmudic elders’ & other degenerate oligarchs. pic.twitter.com/baAbXW699w
В данный момент ведущая съемки фирма Forma Pro Films поместила в соцсетях объявление о наборе статистов для съемок одной из сцен. Возможно, речь идет о сцене, в которой Владимир Путин дает интервью американскому тележурналисту Ларри Кингу - это произошло в 2000 году, вскоре после трагедии с подлодкой "Курск". Именно поэтому в объявлении указано, что люди нужны на позиции телевизионной команды - гафферы, операторы, реквизиторы и так далее, с реальным опытом и навыками. Также указано, что съемки пройдут 2 апреля.