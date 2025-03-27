В пятницу ожидается облачная погода

Ночью в большинстве районов страны небо затянут облака, местами пройдет небольшой дождь. Минимальная температура составит от -1 градуса на востоке до +3...+5 градусов в центральной и западной частях страны. Большая часть дня ожидается облачной, в Курземе - более солнечной. Без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +6...+13 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе порывами до 14 метров в секунду.