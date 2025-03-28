Латвийка разочарована: сумка, которую она жертвовала на благотворительность, обнаружилась... в секонд-хенде

Как Зинта рассказала программе "Bez tabu" на TV3, сумка была опущена в один из красных благотворительных контейнеров у супермаркетов еще до Нового года. "С мыслью о том, что она пригодится кому-то другому. Эта сумка – единственная в своем роде. Второй такой нет!" Создательницей сумки является дочь Зинты, которая ранее с гордостью показывала свою работу на Facebook.