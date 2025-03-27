Век за плечами: Рига чествует своих 100-летних жителей

26 апреля в Улброке, в культурном центре Ulbrokas Pērle, состоится чествование латвийских столетних юбиляров. На мероприятие приглашены долгожители из Литвы, Эстонии и еще из 20 европейских стран. Участие в съезде уже подтвердили более 25 пожилых людей из других стран Европы.