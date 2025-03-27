Век за плечами: Рига чествует своих 100-летних жителей
В этом году в Риге до марта поздравили 35 долгожителей, достигших 100-летнего возраста.
Сегодня в Ратуше на пресс-конференции, посвященной IV Съезду латвийских столетних юбиляров, председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевич сообщил, что самоуправление Риги до июня планирует поздравить еще 25 пожилых людей, которым исполнилось 100 и более лет.
В прошлом году в Риге были поздравлены в общей сложности 95 рижан, а в 2023 году — 106 рижан, достигших столетнего возраста и старше.
26 апреля в Улброке, в культурном центре Ulbrokas Pērle, состоится чествование латвийских столетних юбиляров. На мероприятие приглашены долгожители из Литвы, Эстонии и еще из 20 европейских стран. Участие в съезде уже подтвердили более 25 пожилых людей из других стран Европы.
Государственный съезд столетних юбиляров — это гражданская инициатива. Ее цель — почтить и оценить вклад старшего поколения в укрепление общей исторической и социальной памяти, напоминая о том, что жизнь каждого человека — это уникальная история, ведь это целый век.