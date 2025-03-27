Государство могло бы полностью возмещать медикаменты в чрезвычайных и особых случаях

Министерство предлагает выделить часть бюджета в размере 1 миллиона евро на возмещение таких расходов. Речь идет о случаях, когда человеку внезапно требуются жизненно важные лекарства, но в конкретный момент государство не покрывает их или покрывает частично. При этом возмещение будет осуществляться не более чем за 12 месяцев лечения.