В Египте затонул прогулочный батискаф с 45 российскими туристами: минимум 6 погибших

Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады сейчас экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них. По информации SHOT, возле Хургады экскурсионные компании использовали 14 батискафов, подобных тому, который затонул с российскими туристами на борту. Отдыхающие нередко отмечали его состояние и жаловались на его большой возраст.