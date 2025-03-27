В Египте затонул прогулочный батискаф с 45 российскими туристами: минимум 6 погибших
В Египте шестеро российских туристов стали жертвами подводного кораблекрушения. Экскурсионный прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России, затонул в центре Хургады недалеко от знаменитого отеля Синдбад.
"27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, все российские туристы путешествовали по линии туроператора "Библио-Глобус". Большая часть находившихся на борту спасена и доставлена в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений.
Россияне заплатили за экскурсию около 70 евро. По данным SHOT, на борту находилось около 15 детей. Билеты для них стоили в два раза дешевле. Все пострадавшие туристы проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Как сообщают местные СМИ, еще 9 человек госпитализированы в критическом состоянии.
Затонувший батискаф должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф.
Египетский батискаф затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.
Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады сейчас экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них. По информации SHOT, возле Хургады экскурсионные компании использовали 14 батискафов, подобных тому, который затонул с российскими туристами на борту. Отдыхающие нередко отмечали его состояние и жаловались на его большой возраст.