Отказ от титров на русском языке в кинотеатрах: что об этом думает министр культуры Агнесе Лаце

По ее мнению, этот вопрос можно решить вовсе не меняя регулирования, а по внутреннему соглашению отрасли. Министр подтвердила, что понимает мотивацию дискуссии о запрете титров на русском языке, но отметила и вклад отрасли в популяризацию, например, просмотра мультфильмов на латышском языке. Кроме того, по мнению министра, при обсуждении вопроса о языке титров в фильмах важно говорить о повышении доступности. Поэтому Национальный киноцентр с этого года включил в положения о конкурсах проектов по производству фильмов требование предусмотреть, что будут создаваться титры на латышском и английском языках, а также аудиоописания на латышском и английском языках. "А именно - чтобы повысить доступность для глухих, слабослышащих, слабовидящих людей", - рассказала Лаце.