Что думают представители кинотеатров о желании депутатов "изгнать" оттуда русский язык

Также он пояснил, что в Forum Cinemas доля фильмов на русском языке в годовом исчислении не превышает 10% от общего числа фильмов, тогда как фильмы на латышском языке составляют более 20%. Он также не знал, с какими неправительственными или другими организациями консультировались инициаторы законопроекта, прежде чем сформулировать требование к кинотеатрам демонстрировать 20% репертуара каждый день с аудиодорожкой на латышском языке. «Почему не 50%, или, например, как в Германии и Франции – 100%?! В Forum Cinemas в пиковые дни фильмы на русском языке составляют 20% репертуара, но за год таких дней было немного. […] Киноиндустрия неоднородна. Мы показываем оперы, концерты и театральные постановки. Мы выступаем за разнообразие в отрасли», – сказал Озолс, выразив желание объективной дискуссии с участием представителей отрасли.