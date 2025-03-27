Полиция сможет сбивать беспилотники, даже если есть только подозрения, что они представляют угрозу
Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали изменения в законе, которые предоставляют полиции право принудительно посадить или сбить дроны в случае возможной угрозы.
Поправки к закону «О полиции» предусматривают, что полиция сможет использовать специальные средства для остановки дистанционно управляемых устройств в воздухе, на воде или на суше, если они представляют угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью людей, охраняемых объектов или критической инфраструктуры. Это разрешено в случаях, когда устройство используется незаконно или есть подозрения в возможном преступлении. Изменения в законе также позволят реагировать спецподразделениям полиции, если появятся подозрения, что дрон применяется в преступных целях, ранее подчеркивали представители полиции.
В настоящее время только пограничники и военные имеют право принудительно сажать или сбивать дроны в случае возможной угрозы.
До сих пор у Государственной полиции были технические возможности идентифицировать беспилотные летательные аппараты, их маршрут, высоту и местоположение оператора, но не было законных оснований для их перехвата, уничтожения или принудительной посадки, даже если они представляли угрозу общественной безопасности и объектам критической инфраструктуры, отметили авторы законопроекта.
Ранее сообщалось, что 13 января в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения, связанные с полетами беспилотных летательных аппаратов в районе Рижского аэропорта. В этих полетах использовалось несколько дронов. По объяснению Агентства гражданской авиации (CAA), системы безопасности не смогли их идентифицировать, так как у них была деактивирована функция, позволяющая обнаружение. По имеющейся в распоряжении CAA информации, эти полеты, возможно, были совершены преднамеренно с целью угрозы безопасности полетов гражданской авиации или умышленного нарушения работы латвийской авиационной отрасли.
В связи с произошедшим CAA обратилась в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой расследовать возникшую угрозу для гражданской авиации в рамках уголовного процесса. Государственная полиция заявила, что проведет уголовное расследование по факту незаконного управления дронами на территории Рижского аэропорта.