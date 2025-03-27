Полиция сможет сбивать беспилотники, даже если есть только подозрения, что они представляют угрозу

Поправки к закону «О полиции» предусматривают, что полиция сможет использовать специальные средства для остановки дистанционно управляемых устройств в воздухе, на воде или на суше, если они представляют угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью людей, охраняемых объектов или критической инфраструктуры. Это разрешено в случаях, когда устройство используется незаконно или есть подозрения в возможном преступлении. Изменения в законе также позволят реагировать спецподразделениям полиции, если появятся подозрения, что дрон применяется в преступных целях, ранее подчеркивали представители полиции.