Когда у всех будет достойная старость? Cистему соцухода в Латвии нужно срочно улучшать

Руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш считает, что в стране понадобилось бы 18 тысяч мест (на четыре тысячи больше, чем доступно сейчас), чтобы обеспечить уход всем, кто в нем нуждается. По его мнению, важнее всего сейчас сбалансировать растущий спрос с ограниченным предложением и финансированием. В настоящее время в Риге не планируется строить еще один муниципальный ЦСУ, однако в Чиекуркалнсе и Иманте создаются центры обслуживания семейного типа на 96 мест. Берзиньш положительно оценивает доступность финансирования в Риге: ситуация значительно улучшилась, самоуправление обеспечивает поддержку примерно в течение месяца. Поэтому очереди уже практически нет.