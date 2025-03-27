Сам позвонил в полицию после пыток: в Пурвциемсе 27-летний парень убил мать электрошокером

Сотрудники полиции получили информацию о том, что в Пурвциемсе мужчина убил свою мать. Прибыв на место происшествия, информация подтвердилась. Мужчина рассказал, что между ним и матерью произошел конфликт, после чего он начал пытать ее электрошокером, а затем ударил ее этим устройством по голове. После содеянного он сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Мужчину немедленно задержали.