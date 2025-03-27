Сам позвонил в полицию после пыток: в Пурвциемсе 27-летний парень убил мать электрошокером
20 марта этого года сотрудники Государственной полиции задержали мужчину, который в одной из квартир в Пурвциемсе убил свою мать с помощью электрошокера. О совершенном преступлении он сам сообщил полиции. Мужчине избрана мера пресечения — арест.
Сотрудники полиции получили информацию о том, что в Пурвциемсе мужчина убил свою мать. Прибыв на место происшествия, информация подтвердилась. Мужчина рассказал, что между ним и матерью произошел конфликт, после чего он начал пытать ее электрошокером, а затем ударил ее этим устройством по голове. После содеянного он сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Мужчину немедленно задержали.
Задержанный — 1998 года рождения, ранее в поле зрения полиции не попадал. Ему назначена мера пресечения — заключение под стражу.
Изначально уголовный процесс был начат по третьей части 125-й статьи Уголовного закона, но позже переквалифицирован на четвертый пункт 117-й статьи — убийство, совершенное с особой жестокостью. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет с надзором пробации сроком до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.