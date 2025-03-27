Глава Банка Латвии: "Рост цен на продукты действительно вызывает определенную тревогу"

Он отметил, что на рост цен на продукты питания частично влияют глобальные тенденции, однако в определенной степени его вызывают и внутренние факторы. «Здесь встает вопрос как о роли Совета по конкуренции, так и о проблемах в цепочках поставок — если таковые имеются», — сказал глава Банка Латвии.