Глава Банка Латвии: "Рост цен на продукты действительно вызывает определенную тревогу"
В связи с ростом цен на продукты питания в Латвии со стороны правительства необходимо значительно большее внимание к усилению конкуренции, заявил в четверг в интервью передаче Latvijas Televīzija "Rīta panorāma" президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
«Рост цен на продукты действительно вызывает определенную тревогу», — отметил Мартиньш Казакс, подчеркнув, что правительству следует уделить гораздо больше внимания этому вопросу и активнее включиться в процесс укрепления конкуренции.
Он отметил, что на рост цен на продукты питания частично влияют глобальные тенденции, однако в определенной степени его вызывают и внутренние факторы. «Здесь встает вопрос как о роли Совета по конкуренции, так и о проблемах в цепочках поставок — если таковые имеются», — сказал глава Банка Латвии.
В то же время Казакс указал, что если рост цен в ближайшие месяцы начнет замедляться, можно будет говорить о нормализации ситуации. «Самый опасный этап инфляции уже позади, однако 3%–3,5% — это все же немного высоковато», — признал он.