Вспышка кишечной палочки в Латвии: названа возможная причина

Тем временем в интервью передаче TV3 "900 секунд" Гейда указала, что число случаев растет, а также расширяется территория, где они регистрируются. Это свидетельствует о том, что инфекция распространяется не только в конкретной местности, но и шире. Хотя в настоящее время не зафиксированы случаи вторичного заражения в местах проживания пациентов, Гейда напомнила, что инфекция заразна и может передаваться контактным путем.