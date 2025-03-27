Вспышка кишечной палочки в Латвии: названа возможная причина
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) склоняется к мысли, что заражение нескольких человек опасной кишечной палочкой E.coli могло быть вызвано каким-то пищевым продуктом, заявила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний и противоэпидемических мероприятий SPKC Сигита Гейда в интервью передаче Latvijas Televīzija "Rīta panorāma".
Она подтвердила, что в настоящее время специалисты ищут источник инфекции, и на этот раз не следует винить иммунитет каждого отдельного заболевшего. По мнению SPKC, более вероятно, что имел место определенный пищевой продукт, способствовавший заражению.
«То, что количество заболевших пока невелико, может свидетельствовать о том, что продукт не является широко распространенным», — добавила Гейда. Специалисты проводят расследование, однако его осложняет то, что сами дети не могут назвать конкретные блюда, которые они употребляли в пищу.
Тем временем в интервью передаче TV3 "900 секунд" Гейда указала, что число случаев растет, а также расширяется территория, где они регистрируются. Это свидетельствует о том, что инфекция распространяется не только в конкретной местности, но и шире. Хотя в настоящее время не зафиксированы случаи вторичного заражения в местах проживания пациентов, Гейда напомнила, что инфекция заразна и может передаваться контактным путем.
Во вторник сообщалось о госпитализации 10 детей. В среду в больнице находились уже 15 детей с инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, а 14 других - в другом отделении. Состояние всех пациентов стабильное. Заболели также двое взрослых, один из которых находится на лечении в больнице.
Случаи заражения данной инфекцией зарегистрированы в Риге, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.