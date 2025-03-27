В четверг солнце прогреет воздух до +12 градусов
фото: LETA
В Латвии

В четверг солнце прогреет воздух до +12 градусов

Отдел новостей

LETA

В четверг под лучами солнца воздух в Латвии прогреется до +7...+12 градусов, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается. Утром местами сохранится туман и гололед на автодорогах. Прогнозируется незначительная облачность, которая в Курземе постепенно увеличится. Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Курземе - от слабого до умеренного.

В Риге ожидается сухой и солнечный день со слабым ветром, воздух прогреется до +11 градусов.

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