32 педагога отстранены из-за недостаточного знания латышского языка; больше половины - в Даугавпилсе

VVC поясняет, что его сотрудники проверяют соответствие использования государственного языка педагогами требованиям нормативных актов. В ходе проверки устанавливается, соответствует ли владение педагогом государственным языком необходимому уровню C1. Если сотрудник VVC выявляет, что педагог не соответствует указанному уровню владения языком, он привлекается к административной ответственности. Кроме того, руководитель образовательного учреждения обязан отстранить данного педагога от исполнения должностных обязанностей до момента, когда он сдаст экзамен по государственному языку на необходимом уровне. Если педагог в течение трех месяцев не проходит проверку владения государственным языком на необходимом уровне, с ним расторгаются трудовые отношения.