32 педагога отстранены из-за недостаточного знания латышского языка; больше половины - в Даугавпилсе
Из 963 педагогов, проверенных Центром государственного языка (VVC), уровень владения государственным языком оказался недостаточным у 32 педагогов, работавших в Риге, Даугавпилсе и Резекне.
В Риге было проверено 494 педагога, из них девять не соответствовали необходимому уровню владения государственным языком. В Даугавпилсе из 468 проверенных педагогов 22 не соответствовали требованиям. В Резекне был проверен один педагог, и его уровень владения государственным языком также оказался недостаточным.
VVC поясняет, что его сотрудники проверяют соответствие использования государственного языка педагогами требованиям нормативных актов. В ходе проверки устанавливается, соответствует ли владение педагогом государственным языком необходимому уровню C1. Если сотрудник VVC выявляет, что педагог не соответствует указанному уровню владения языком, он привлекается к административной ответственности. Кроме того, руководитель образовательного учреждения обязан отстранить данного педагога от исполнения должностных обязанностей до момента, когда он сдаст экзамен по государственному языку на необходимом уровне. Если педагог в течение трех месяцев не проходит проверку владения государственным языком на необходимом уровне, с ним расторгаются трудовые отношения.
Ранее сообщалось, что Даугавпилсское самоуправление обратилось в ответственные учреждения с просьбой приостановить проверку владения государственным языком у педагогов в середине учебного года, так как это может вызвать проблемы с реализацией учебных программ в школах. Об этом в конце января на пресс-конференции сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. В Даугавпилсе проверке подлежали 500 учителей, при этом 25–30% из них уже проходили проверку ранее.